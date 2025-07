Caro Theo, nessun rimpianto: c'è modo e modo di essere milanisti

In fondo la vita è fatta di scelte e allora niente di male se ad anni 27 un ottimo calciatore decide che il calcio, in fondo, non è più il suo mestiere. Theo Bernard François Hernández fa parte di questa schiera. Avrebbe potuto giocare in mezza Europa da protagonista, ha preferito inverni temperati a Saudi, dove i soldi non mancano e il campionato, beh, ha il livello che ha. Se proprio dobbiamo essere sinceri, la scelta è comprensibile il giusto, perché in fondo si tratta sempre di saper guardare un metro oltre il proprio naso: soldi subito, tanti, tantissimi, invece di una carriera in cui gli stessi soldi guadagnarseli negli anni. Theo, a essere sinceri, avrebbe preferito un ritorno in Spagna, sponda Atletico Madrid. Ma in mancanza di alternative ha deciso per la più semplice, magari banalmente perché temporanea: Al Hilal, per una ventina di milioni a stagione, in attesa di un ritorno nel calcio che conta. Forse, perché va messo in preventivo. Forse.