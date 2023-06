Mercato Milan: incontro con Chukwueze, il nome nuovo è Thiago Almada

MANOVRE ROSSONERE

Due ore a Casa Milan con gli agenti dell'esterno del Villarreal, più lontano Thuram, per il ruolo di trequartista spunta l'argentino. A centrocampo Kamada in stand-by, piace Samardzic

La firma sul primo accordo per il nuovo stadio a San Donato è il primo passo verso il futuro, ma per finanziare il mercato con gli incassi del nuovo impianto bisognerà aspettare ancora molti anni e allora il Milan studia le occasioni sul calciomercato affidandosi al "moneyball", l'algoritmo che nelle idee dei proprietari potrebbe rivoluzionare anche il mondo del calcio. Non sembra ormai più un'occasione Marcus Thuram, che continua ad essere una pista aperta ma sembra sempre più lontano dopo che il Psg gli ha offerto un ingaggio vicino ai 7 milioni a stagione. RedBird infatti ha nella sostenibilità una delle sue parole chiave e non pagherà stipendi superiori a quello di Rafael Leao: il tetto salariale al Milan è di 5 milioni.

Ecco perché la società si guarda intorno e visto che il trequartista di destra è uno dei ruoli individuati come una delle priorità in questo mercato, ieri c’è stato un lungo incontro, durato circa 2 ore, a Casa Milan con gli agenti di Samuel Chukwueze, nigeriano classe 1999 del Villarreal in scadenza di contratto nel 2024. Un'occasione per i rossoneri per informarsi dettagliatamente su cifre e condizioni dell’affare, ma la trattativa non è ancora partita ufficialmente sebbene il giocatore sembra abbia dato il proprio gradimento al trasferimento a Milano. Vedi anche Milan Milan, Cardinale vuole i conti a posto: niente follie sul mercato

Quest'anno il Diavolo non vuole sbagliare le mosse sul mercato e valuta attentamente ogni aspetto. L'altro ruolo prioritario è quello del trequartista/centrocampista e in queste ore, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato il nome di Thiago Almada, classe 2001 che milita in Mls nell'Atlanta United e che a dicembre si è laureato campione del mondo con l'Argentina. Nella squadra di Pioli il giovane argentino ex Velez farebbe il trequartista e per questo ci sarebbe da capire se potrebbe arrivare a Milanello insieme a Daichi Kamada oppure se sarebbe un'alternativa al giapponese, la cui firma è ancora in stand-by per via delle questioni burocratiche relative al suoi agenti giapponesi per l'iscrizione in Italia.

In quel ruolo piace molto, e da molto ormai, anche Lazar Samardzic, centrocampista classe 2022 dell'Udinese cercato quando giocava ancora nelle giovanili dell'Hertha Berlino e poi ancora la scorsa estate prima di virare su De Ketelaere. Il suo nome sarebbe stato segnalato anche dal famoso algoritmo, ma dopo una stagione da 5 gol e 4 assist con i bianconeri il Milan non è l'unico club sulle sue tracce. Il serbo piace infatti anche alla Lazio e soprattutto al Napoli, che nelle scorse settimane ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro rifiutata dai bianconeri. Ora si muove anche il Milan, che sta provando a capire la fattibilità dell’operazione.

