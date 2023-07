Taremi ora è in pole position nella corsa per il ruolo di vice Giroud

Il Porto per Mehdi Taremi chiede 20 milioni. Una cifra non indifferente ma che non blocca l'idea del Milan di portare l'attaccante iraniano a San Siro. Ha le caratteristiche perfette per essere l'alternativa a Giroud: una punta potente che sappia far salire la squadra. Un po' come Scamacca, ipotesi sempre valida se il West Ham decidesse di lasciarlo andare in prestito. Il problema è che, prendendo Taremi, il Milan dovrà rinunciare a Chukwueze, considerato il candidato perfetto per la fascia destra, ma che bloccherebbe gli slot degli extracomunitari.