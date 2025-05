Inter: c'è l'accordo con Luis Henrique e si riduce la distanza col Marsiglia

L'Inter pensa già al futuro nonostante la finale di Champions da giocare e la lotta scudetto con il Napoli. I nerazzurri stanno già impostando il mercato estivo e tra gli obiettivi principali c'è Luis Henrique. La società di viale della Liberazione ha già trovato l'accordo con il brasiliano, che sarebbe un'alternativa di livello a Dumfries. L'intesa di massima sulla base di un contratto quinquennale, ma sono da definire le commissioni per gli agenti. Da limare la distanza per la stretta di mano con il Marsiglia proprietario del cartellino. Il club francese chiede 30 milioni di euro per il brasiliano mentre l'Inter propone 25 milioni, una distanza non insormontabile tra domanda e offerta.