Slot deluso per l'addio di Alexander-Arnold, poi annuncia: "Ne arriverà un altro bravo"

Arne Slot nella conferenza stampa di presentazione di Liverpool-Arsenal ha ammesso che la partenza del terzino Trent Alexander-Arnold è una delusione: "Penso che, come tutti coloro che amano il nostro club e sono tifosi dei Reds, sono deluso dalla sua partenza, perché non è solo una brava persona che lascia il club, ma anche un terzino molto, molto bravo". Il tecnico olandese si è detto sicuro che sarà sostituito con un altro calciatore di alto livello: "Dalla mia esperienza posso dire che quando un giocatore davvero bravo se ne va, di solito in un grande club ne arriva un altro ugualmente bravo, ed è probabilmente quello che succederà anche stavolta". Infine, l'allenatore ha commentato la reazione negativa dei tifosi del Liverpool all'annuncio dell'addio a fine stagione di una delle bandiere degli ultimi anni: "Che la gente abbia un'opinione su di noi, che si tratti di Trent, di me o di qualcun altro che lavora in questo settore, non è una novità per nessuno. Probabilmente per lui la situazione è diversa e forse i commenti sono un po' più negativi di quelli a cui era abituato. Ma io non sono qui per dire ai tifosi come dovrebbero reagire".