Svolta Milan, trattativa per Nkunku: l'attaccante apre, 40 milioni sul piatto per il Chelsea

Il Milan è al lavoro per Christopher Nkunku. Il giocatore apre al trasferimento e chiede un contratto da 5 milioni a stagione mentre il club rossonero e il Chelsea stanno trattando: sul piatto sono stati messi 40 milioni in totale (37 più tre di bonus). L'attaccante francese non rientra più nei piani dei Blues ed è sul mercato da settimane. Vista l'entità dell'operazione Nkunku, sia dal punto di vista del cartellino che dell'ingaggio, a questo punto bisognerà capire la strategia del Milan sul fronte Dusan Vlahovic, la soluzione preferita da Max Allegri che lo ha allenato alla Juventus. Da qui a fine mercato nulla si può escludere e il club rossonero potrebbe anche decidere di continuare fino alla fine a percorrere la doppia pista per rafforzare il reparto avanzato. Lo scambio Dovbyk-Gimenez resta un'ipotesi.