Mercato
Milan
BOMBER CERCASI

Svolta Milan, trattativa per Nkunku: l'attaccante apre, 40 milioni sul piatto per il Chelsea

Sfumato Harder, i rossoneri corrono ai ripari e ci provano con il francese

28 Ago 2025 - 00:24
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan è al lavoro per Christopher Nkunku. Il giocatore apre al trasferimento e chiede un contratto da 5 milioni a stagione mentre il club rossonero e il Chelsea stanno trattando: sul piatto sono stati messi 40 milioni in totale (37 più tre di bonus). L'attaccante francese non rientra più nei piani dei Blues ed è sul mercato da settimane. Vista l'entità dell'operazione Nkunku, sia dal punto di vista del cartellino che dell'ingaggio, a questo punto bisognerà capire la strategia del Milan sul fronte Dusan Vlahovic, la soluzione preferita da Max Allegri che lo ha allenato alla Juventus. Da qui a fine mercato nulla si può escludere e il club rossonero potrebbe anche decidere di continuare fino alla fine a percorrere la doppia pista per rafforzare il reparto avanzato. Lo scambio Dovbyk-Gimenez resta un'ipotesi.

SALTA LA TRATTATIVA PER HARDER
Quella che sembrava ormai una trattativa in dirittura d'arrivo per il Milan si è complicata improvvisamente e a oggi è saltata. Il passaggio di Conrad Harder in rossonero, infatti, è sfumato per colpa dello Sporting, col club lusitano che avrebbe chiesto tempo al Diavolo per trovare il sostituto del danese, ma anche a causa degli agenti dell'attaccante che hanno cambiato le carte in tavola, alzando le richieste su oneri accessori alla firma. Uno stop che non è piaciuto ai dirigenti rossoneri che, dopo aver trovato l'accordo col club e anche col giocatore, hanno deciso di non aspettare il via libera dei portoghesi.

Gimenez, l'agente fa chiarezza: "Resta al Milan, le voci sono tutte false"

Il principale nodo della questione, infatti, è stato la difficoltà dei portoghesi ad arrivare a Fotis Ioannids del Panathinaikos, col club greco che aveva alzato la richiesta per l'attaccante che non sarebbe partito prima di giovedì, post sfida di Europa League contro il Samunspor. Attesa da una parte, richiesta d'attesa dall'altra che si riflette sul Milan che però di stare ancora alla finestra non aveva voglia.

