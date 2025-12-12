Calciomercato Milan, casting in difesa: asse caldo col Chelsea per Disasi, frenata sul ritorno di Thiago Silva

Milan, la grande paura poi la rimonta
Nonostante le prestazioni fornite sin qui da Tomori, Gabbia e Pavlovic (11 reti subite in campionato, seconda miglior difesa con Como e Lazio) il Milan guarda a gennaio con un obiettivo preciso: allungare le rotazioni in difesa. Dietro ai titolarissimi, infatti, la coperta è piuttosto corta: oltre a Koni De Winter c'è solo il giovane Odogu, mai impiegato finora nonostante l'investimento da 10 milioni di euro effettuato a fine agosto.
Il diktat della proprietà RedBird è chiaro: intervenire, ma con sostenibilità. Igli Tare è al lavoro per scovare un profilo che possa garantire minutaggio di qualità senza svenare le casse del club. La priorità è un "usato sicuro" che accetti il ruolo di comprimario di lusso senza alterare gli equilibri dello spogliatoio.
Secondo il Corriere dello Sport in cima alla lista dei desideri torna prepotentemente Axel Disasi. Il centrale francese, classe 1998, sta trovando poco spazio al Chelsea e vedrebbe di buon occhio un trasferimento immediato per rilanciarsi. A favorire l'operazione c'è il canale privilegiato ormai consolidato tra Milano e Londra: i buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare una formula vantaggiosa già per la finestra di riparazione, magari in prestito con diritto di riscatto.
Sullo sfondo resta la suggestione romantica: Thiago Silva. Il brasiliano, desideroso di un "ultimo ballo" in Europa, ha fatto sondare il terreno dai suoi agenti. Tuttavia, dalle parti di Casa Milan filtra scetticismo. Non è solo una questione di carta d'identità, ma di gestione del gruppo: l'ingaggio di un totem come Thiago rischierebbe di mettere pressione ai titolari attuali. Il club non cerca un protagonista che pretenda una maglia dal 1', bensì un gregario affidabile. Per questo motivo, il ritorno dell'ex capitano appare, al momento, una pista fredda.
