Calciomercato Milan, casting in difesa: asse caldo col Chelsea per Disasi, frenata sul ritorno di Thiago Silva

Nonostante le prestazioni fornite sin qui da Tomori, Gabbia e Pavlovic (11 reti subite in campionato, seconda miglior difesa con Como e Lazio) il Milan guarda a gennaio con un obiettivo preciso: allungare le rotazioni in difesa. Dietro ai titolarissimi, infatti, la coperta è piuttosto corta: oltre a Koni De Winter c'è solo il giovane Odogu, mai impiegato finora nonostante l'investimento da 10 milioni di euro effettuato a fine agosto.