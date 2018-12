Sarri blinda Fabregas: "Vorrei che restasse"

04/12/2018

Resta da capire quanto peserà la presa di posizione di Sarri e quanto, invece, possa essere necessaria la cessione al Chelsea. Il punto in questo senso è banale: a giugno i Blues perdono lo spagnolo a zero e hanno solo questa finestra per monetizzare. Quanto? Non i 12 milioni chiesti fin qui al Milan, ma magari 7-8 sì, cui, tra l'altro si potrebbe aggiungere il riscatto di Bakayoko, per il quale potrebbe essere decisivo mantenere i buoni rapporti con i rossoneri. Lo vedremo.



Di certo da Milano arrivano segnali inequivocabili: dalle parole di Maldini fino all'impegno in prima persona di Gazidis (è lui che vuole portare Cesc al Milan) per arrivare alla riapertura, prevista per gennaio, della campagna abbonamenti. Tutti segnali che vanno in un'unica direzione. I rossoneri faranno di tutto e di più per inserire in rosa giocatori di spessore. L'obiettivo Champions non può essere fallito.