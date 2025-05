Milan, Reijnders sempre più verso il Manchester City: già dialogo avanzato tra i club

Il futuro di Tijjani Reijnders sembra sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista olandese, non è un mistero, piace molto al Manchester City e secondo Sky Sport la trattativa per portarlo in Inghilterra è già ben avviata. I due club sono in contatto da tempo e il dialogo tra le parti è in stato avanzato, anche se al momento è presto per dare per certo un suo addio ai rossoneri.