Milan, il Manchester City va all'assalto di Reijnders: pronti 70 milioni per averlo già per il Mondiale per Club

Il Manchester City fa sul serio per Tijjani Reijnders. Il club inglese è infatti pronto ad andare all'assalto del centrocampista del Milan, reduce da una stagione da protagonista nonostante i tanti alti e bassi della squadra, che Guardiola vede come il numero 8 ideale per la sua squadra. I Citizens sarebbero disposti a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro, ma potrebbero spingersi fino a 70 per strapparlo ai rossoneri già nella finestra di mercato di giugno, quella che anticiperà il Mondiale per Club.