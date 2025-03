Milan, Reijnders in sede per il rinnovo del contratto: prolunga fino al 2030

Tra le poche luci nella stagione cupa del Milan c'è sicuramente quella di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, indubbiamente il miglior giocatore per rendimento della squadra, oltre che il marcatore più prolifico (a pari merito con Pulisic) con i suoi 12 gol stagionali, è arrivato nel pomeriggio a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2030. "Felicissimo! Sono orgoglioso. Il Milan per me è come una seconda casa" ha detto ai giornalisti nel garage della sede rossonera