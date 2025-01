Finale di Supercoppa, Inter-Milan è il derby di Riad: sfida in campo, in panchina e in tribuna

A Riad è tutto pronto per la finale della Supercoppa Italiana 2024. Come nell'edizione 2011 e 2022, sarà ancora un derby della Madonnina a decretare il vincitore. Con fischio di inizio alle ore 20 italiane di lunedì 6 gennaio (in esclusiva su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it), all'Al-Awwal Park Inter e Milan si sfideranno per alzare il primo trofeo della stagione, ma non solo. Una sfida nella sfida, con diversi temi sullo sfondo a impreziosire il big match. Oltre alla vittoria della EA SPORTS FC Supercup, a Riad tra Inter e Milan in palio c'è molto di più. Al netto della solita rivalità da derby, la finale della Supercoppa Italiana 2024 si giocherà infatti almeno su tre fronti: in campo, in panchina e in tribuna.