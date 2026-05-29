Il rebus è quasi completo: in Serie A mancano ormai solo poche panchine da assegnare

Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato, però, ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan parliamo a parte. Per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjiac, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce, visto che è sfumata la pista Bologna, andrà probabilmente avanti con Di Francesco. La Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina che, ormai, deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani, arrivato fino alla finale dei playoff di B mettendo in mostra un calcio divertente e diventando uno dei più ricercati sul mercato.