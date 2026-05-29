Il rebus è quasi completo: in Serie A mancano ormai solo poche panchine da assegnare

Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna Tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato, però, ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan parliamo a parte. Per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjiac, De Rossi, Stroppa e Alvini. Il Lecce, visto che è sfumata la pista Bologna, andrà probabilmente avanti con Di Francesco. La Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina che, ormai, deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani, arrivato fino alla finale dei playoff di B mettendo in mostra un calcio divertente e diventando uno dei più ricercati sul mercato.
Il Torino sembra orientato a dire addio a D'Aversa e a puntare sull'altro nome caldo della seconda Serie: Ignazio Abate. Poi c'è l'enigma Cuesta. Il più giovane allenatore della Serie A dovrà fare a breve un summit con la dirigenza del Parma per capire se sia il caso di proseguire ancore insieme. Ha ottenuto la salvezza ma qualcuno ancora storce il naso per la qualità del calcio espresso in stagione. Se si andasse verso un divorzio, gli emiliani cercheranno di strappare Aquilani o Abate alla concorrenza di Sassuolo e Torino. Piace anche un nome nuovo: Luis Pinto, trentasettenne allenatore del Vitoria Guimaraes.