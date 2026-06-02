Pochettino si sbilancia: "I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile..."

In occasione di una conferenza stampa a Fayetteville, in Georgia, dove la nazionale americana si sta preparando al Mondiale casalingo, il ct degli Usa Mauricio Pochettino ha risposto a domande sul suo futuro: "I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo il Mondiale. Ovviamente riceviamo delle proposte e ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale".