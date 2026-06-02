Pochettino si sbilancia: "I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile..."

In occasione di una conferenza stampa a Fayetteville, in Georgia, dove la nazionale americana si sta preparando al Mondiale casalingo, il ct degli Usa Mauricio Pochettino ha risposto a domande sul suo futuro: "I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo il Mondiale. Ovviamente riceviamo delle proposte e ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale".
Pochettino si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, visto che qualcuno ha maliziosamente insinuato che il ct degli Stati Uniti possa prendere sottogamba l'impegno iridato per concentrarsi sul futuro post Coppa del mondo: "Le persone che mettono in dubbio il mio impegno vogliono solo creare problemi. Siamo concentrati sul Mondiale". La pista che lo vedrebbe al Milan, in ogni caso resta aperta. Anche se la concorrenza è comunque ancora ampia.