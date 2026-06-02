Il Milan aspetta Rangnick e incontra Glasner: è lui l'uomo scelto da Ralf. In corsa anche Jaissle e Pochettino

La prima tessera da incastrare sarebbe quella relativa al sì definitivo del guru tedesco, già in orbita Milan ai tempi di Paolo Maldini. Rangnick sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il Diavolo: il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il ct della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo: oltre alla proposta di Ibra e Cardinale, sul suo tavolo c'è da tempo la possibilità di rimanere il selezionatore dell'Austria con stipendio raddoppiato. Chiaramente però il Diavolo ha fascino e un progetto intrigante. Così non fosse, Rangnick avrebbe già messo nero su bianco l'accordo con l'ÖFB. Il tempo però stringe: mancano una decina di giorni al via del Mondiale. L'Austria non vuole arrivare a un appuntamento così importante con il ct in billico e dal canto suo il Milan deve iniziare al più presto a programmare mercato e, più in generale, la prossima stagione: per questo tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni, al massimo entro fine settimane.