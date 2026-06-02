MANOVRE ROSSONERE

Il Milan aspetta Rangnick e incontra Glasner: è lui l'uomo scelto da Ralf. In corsa anche Jaissle e Pochettino

Il ct dell'Austria spinge per l'ex Crystal Palace: oggi il primo faccia a faccia con Cardinale e Ibra

02 Giu 2026 - 09:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le tessere del puzzle potrebbero, finalmente, andare al loro posto. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Dopo qualche giorno di incertezza, le idee sembrano abbastanza chiare: il piano A sarebbe mettere il Diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner.

La prima tessera da incastrare sarebbe quella relativa al sì definitivo del guru tedesco, già in orbita Milan ai tempi di Paolo Maldini. Rangnick sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il Diavolo: il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il ct della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo: oltre alla proposta di Ibra e Cardinale, sul suo tavolo c'è da tempo la possibilità di rimanere il selezionatore dell'Austria con stipendio raddoppiato. Chiaramente però il Diavolo ha fascino e un progetto intrigante. Così non fosse, Rangnick avrebbe già messo nero su bianco l'accordo con l'ÖFB. Il tempo però stringe: mancano una decina di giorni al via del Mondiale. L'Austria non vuole arrivare a un appuntamento così importante con il ct in billico e dal canto suo il Milan deve iniziare al più presto a programmare mercato e, più in generale, la prossima stagione: per questo tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni, al massimo entro fine settimane.

Leggi anche

Le tappe per il nuovo Milan: attesa per il sì di Ragnick, poi il nuovo allenatore. Più poteri a Calvelli per garantire gestione ordinaria

I colloqui che ci sono già stati tra il tedesco, Cardinale e Ibra, sono serviti a capire quali profili considerare per la panchina. Dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Il tecnico austriaco nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere un vincente: con una FA Cup, una Community Shield e una Conference League, in due anni ha riscritto la storia del Crystal Palce. Rangnick lo conosce bene dai tempi del Salisburgo, quando Glasner era un giovane assistente. Oggi vorrebbe affidargli le chiavi della panchina rossonera. Per questo oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra il tecnico austriaco.

Leggi anche

Sopravvissuto, laureato e un po' psicologo: tutti i pregi di Oliver Glasner candidato alla panchina del Milan

Dall'esito del summit si capirà se ci saranno le condizioni per chiudere subito o se il casting per il prossimo mister del Milan dovranno continuare. In questo senso resistono altre due piste alternative a Glasner: il primo è Matthias Jaissle, 38enne allenatore dell'Al Ahli, l'altro, un po' più indietro, è Mauricio Pochettino, attualmente ct degli USA. Il Milan ha fretta di conoscere il suo futuro: c'è una stagione da programmare. 

Milan, chiedimi se sono felice… la caccia ad allenatore e nuovo ds diventa un meme

1 di 8
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

milan
oliver glasner
rangnick
panchina milan

Ultimi video

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:09
Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

Grosso-Fiorentina, Tedesco-Bologna: come cambiano le panchine di Serie A

01:15
Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

Mercato Inter, la situazione su Palestra e gli obiettivi a centrocampo

02:33
La ripartenza di Gattuso

La ripartenza di Gattuso

01:12
L'Inter di Bergomi

L'Inter secondo Bergomi

01:34
Quale futuro per Bremer?

Quale futuro per Bremer?

01:30
Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

01:51
La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

02:01
Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

01:22
Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

Callegari: "Ecco come giocherà il Napoli di Allegri"

I più visti di Milan

La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

Milan senza Champions

Quale Milan senza Champions

Milan, l'azzardo Slot e la rivincita di Allegri: anche Rabiot e Modric verso l'addio

Milan, dal Belgio: Slot prima scelta per la panchina, ma dipende tutto da... Rangnick

Milan, chiedimi se sono felice… la caccia ad allenatore e nuovo ds diventa un meme

CLIP LIVE RAIMONDI SU MILAN PER INFINITY/SITO 28/5 SRV

Raimondi: "Iraola prende tempo, il Milan reagisce: i due piani per l'allenatore"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:43
Juve: occhi su Brahim Diaz, per la porta piace 'Dibu' Martinez
22:11
L'Inter chiede a De Vrij di restare: offerto il rinnovo fino al 2027
21:26
Sergio Conceiçao e l'Al-Ittihad si separano: è ufficiale
20:41
Venezia: ufficiale, Issa Doumbia ceduto allo Sporting per una cifra record
17:32
Parma, sempre più vicino il riscatto di Cremaschi