Morata aspetta ancora la Juventus, smentite sul Milan

RITORNO IN VISTA?

L'attaccante spagnolo andrà in scadenza con l'Atletico nel 2024 e sogna un ritorno in Serie A la prossima estate

Alvaro Morata è legato a doppio filo all'Italia, sia in campo, sia fuori. L'attaccante spagnolo è sposato con la veneziana Alice Campello e da noi ha scritto importanti pagine della sua carriera sportiva. Tutte con la "sua" Juventus. Dove sarebbe potuto tornare, o rimanere, in estate, se i bianconeri e l'Atletico Madrid avessero trovato un accordo sulla cessione definitiva del cartellino. Che non c'è stato. E così Morata è tornato a giocare nella Liga. Non con molta fortuna, anche perché Diego Simeone non è che straveda per lui e l'arrivo di Depay gli ha tolto tanto spazio. A poco più di un anno dalla scadenza del contratto con i "colchoneros", Alvaro vedrebbe di buon grado un ritorno nel Belpaese ma le difficoltà sono tante.

MORATA, RITORNO ALLA JUVE DIFFICILE Lui spera di vestire nuovamente il bianconero, d'altronde in passato aveva sempre detto "in Italia solo alla Juve". Vero che a Torino sarebbero sempre pronti ad accoglierlo, in particolare Allegri che è un suo grande estimatore, ma in questo momento ci sono tanti altri problemi da risolvere, che non provare a riallacciare una trattativa con l'Atletico dopo le tensioni dei mesi precedenti.

MORATA AL MILAN, ARRIVA LA SMENTITA Strada chiusa anche fronte Milan, che è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud (che va verso il rinnovo) viste le delusioni avute da Origi e compagnia e le incertezze su Leao. Morata avrebbe tutte le caratteristiche tecniche necessarie per rilanciare l'attacco di Pioli. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'operazione sarebbe fattibile dal punto di vista economico: il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, casomai ci sarebbe da ragionare sullo stipendio, visto che alla Juve guadagnava 5 milioni di euro a stagione. Discorsi comunque che lasciano il tempo che trovano visto che, secondo quanto filtra dal club rossonero, Morata non è un profilo che interessa. Sullo sfondo c'è la Mls, ma a 30 anni forse non è ancora tempo di lasciare il calcio che conta.

