Milan, Kjaer: "Stanco di non giocare, voglio continuare a essere al top"

Simon Kjaer vorrebbe trovare più spazio nel Milan , e lo fa capire senza troppi giri di parole dal ritiro della nazionale danese: "La partita con il Tottenham (andata degli ottavi di Champions League, 14 febbraio, ndr) è stata forse la migliore dopo il mio infortunio, quindi il fatto che non abbia giocato da allora mi ha ovviamente stancato ". Il difensore, in un'intervista a DR, continua: "A volte va come vuoi tu, altre volte no. Alla fine è sempre una decisione dell’ allenatore ". Nessun dubbio sulle proprie condizioni fisiche: "Da due mesi mi alleno continuamente e non lo facevo da otto anni. Mi sento più positivo, a livello fisico sono al top".

Quindi uno sguardo al futuro, Kjaer domenica compirà 34 anni : “Ho ancora la stessa fame ed energia per giocare a calcio. Continuare a essere un top player è il mio obiettivo e sento ancora di esserlo, non ho perso la voglia che avevo quando ero giovane”.

KJAER, I NUMERI DELLA STAGIONE COL MILAN

Simon Kjaer ha vissuto sin qui una stagione travagliata con la maglia del Milan complice il problema al bicipite femorale patito a ottobre, un altro stop fisico a inizio gennaio, la definitiva consacrazione di Kalulu e l'ottimo rendimento di Thiaw da febbraio in poi: 15 presenze (11 in Serie A, 3 in Champions League più la Supercoppa Italiana) in totale per 1.004 minuti complessivi. Numeri, è vero, in scia all'annata precedente quando il difensore danese si era però rotto il legamento crociato, infortunio che gli aveva fatto perdere 28 partite.