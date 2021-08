Milan: visite per Bakayoko, lunedì la firma. Colpo Traoré dal Parma

MILAN

Il francese arriva dal Chelsea in prestito oneroso biennale e un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. In prospettiva ecco l'esterno ivoriano classe 2004

È iniziata sabato sera con l'arrivo a Linate con un volo privato la seconda avventura di Tiemouè Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2018/19, arriva dal Chelsea in prestito oneroso biennale e un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Questa mattina intorno alle 9 l'arrivo alla clinica "La Madonnina" di Milano per le visite mediche poi il trasferimento al Centro Ambrosiano per i test per l'idoneità sportiva. La firma sul contratto biennale è prevista però lunedì a Casa Milan. Stasera il giocatore sarà in tribuna a San Siro per assistere alla sfida dei rossoneri contro il Cagliari.

Il debutto-bis di Bakayoko in rossonero avverrà alla ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali contro la Lazio a San Siro. E proprio dopo una gara contro i biancocelesti nell'aprile 2019 il francese finì nella bufera per aver mostrato la maglia dello 'sconfitto' Acerbi alla curva.

Intanto il Milan ha messo a segno un colpo in prospettiva futura: preso dal Parma l'esterno d'attacco Chaka Traoré, classe 2004. Al club emiliano - come riferisce Parmalive - andranno 600 mila euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nell'aprile 2021 l'allora tecnico del Parma D'Aversa lo mise in campo proprio contro il Milan, facendolo diventare il primo nato nel 2004 a giocare in Serie A.