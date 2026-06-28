Milan, vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e Amorim: priorità alla difesa dove avanza Antonio Silva

Il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e avallato l'investimento per Gonçalo Ramos, nuovo bomber rossonero, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Red Bird è più che mai operativo: dopo aver presenziato all'incontro andato in scena nei giorni scorsi a Casa Milan al fianco di Calvelli, il 59enne si è recato a Lisbona per incontrare Amorim come ha svelato La Gazzetta dello Sport.