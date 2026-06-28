MANOVRE ROSSONERE

Milan, vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e Amorim: priorità alla difesa dove avanza Antonio Silva

Il tecnico portoghese vuole un centrale: piace il lusitano assistito da Mendes

28 Giu 2026 - 08:50
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Il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e avallato l'investimento per Gonçalo Ramos, nuovo bomber rossonero, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Red Bird è più che mai operativo: dopo aver presenziato all'incontro andato in scena nei giorni scorsi a Casa Milan al fianco di Calvelli, il 59enne si è recato a Lisbona per incontrare Amorim come ha svelato La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico portoghese, atteso a Milano per il prossimo 6 luglio, ha discusso per circa 4 ore con il patron del Milan insieme ad Almstadt e Gardiner, gli uomini mercato dei rossoneri. Al centro dei discorsi naturalmente le prossime mosse della campagna trasferimenti: l'obiettivo è quello di realizzare almeno altri tre colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso.

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In pole c'è Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Il Milan ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed è stato accostato alla Juventus nelle scorse sessioni del mercato. Poi si passerà al centrocampo dove si aspetta una risposta da Luka Modric: il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona ma il prezzo (ha una clausola da 80 milioni) e la concorrenza dell'Atletico Madrid mettono l'affare decisamente in salita.

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