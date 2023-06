Milan, venerdì è il giorno di Leao: tutto pronto per la firma fino al 2028

MILAN

Il portoghese guadagnerà 5 milioni più bonus all'anno e avrà una clausola rescissoria di 175 milioni

© Getty Images A Casa Milan l'attesa è finita: Rafael Leao venerdì firmerà il rinnovo del contratto. Ormai è tutto pronto per formalizzare l'accordo e dare l'annuncio. Il portoghese si legherà al club rossonero per altri cinque anni. L'intesa è arrivata alla fine di una lunga e difficile trattativa, con tanti soggetti coinvolti e diversi top club pronti ad approfittare della situazione per inserirsi e tentare l'attaccante. Una situazione da maneggiare con cura, ma che Maldini & Co. hanno saputo gestire nel modo giusto per arrivare alla fumata bianca grazie anche alla volontà del giocatore di rimanere a Milano.

Volontà su cui il Milan ha fatto leva per raggiungere l'obiettivo. Una volta risolto il problema della multa, col Lille che risarcirà lo Sporting con 19 milioni e 637 mila euro tra sanzione (16.5 milioni) e interessi, per trovare l'intesa con Leao infatti è bastato limare tutti i dettagli economici col suo entourage e darsi appuntamento il 2 giugno per la firma a Casa Milan.

Cifre alla mano, l'esterno offensivo portoghese guadagnerà circa cinque milioni di euro più bonus a stagione fino al 2028. E nel nuovo contratto sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni. Numeri che da una parte vengono incontro al club e dall'altra al giocatore in caso di un'offerta irrinunciabile.

Ma in casa Milan la questione Leao non è l'unica sulla scrivania di Maldini. In questi giorni, infatti, si registra un grande dinamismo dei dirigenti rossoneri sul mercato. Sul fronte Daichi Kamada ormai è tutto fatto e occorre solo un po di pazienza per completare l'operazione. In scadenza il prossimo 30 giugno, il centrocampista giapponese ha già raggiunto un accordo col Milan, ma per mettere tutto nero su bianco con i rossoneri dovrà aspettare la finale di DFB Pokal che l'Eintracht giocherà sabato contro il Lipsia. Salvo imprevisti, Kamada settimana prossima sosterrà le visite mediche con i rossoneri e poi firmerà un contratto di quattro anni con un ingaggio da circa 3 milioni a stagione.

Leggermente più indietro, ma comunque a buon punto, invece le trattative per Ruben Loftus-Cheek. In scadenza nel 2024, il centrocampista non rientra più nei piani del Chelsea e Maldini & Co. stanno cercando di ottenere un piccolo sconto per chiudere l'operazione entro fine giugno. Inizialmente la richiesta del club inglese era di 20 milioni, ma i rossoneri stanno cercando di piazzare il colpo a 15 milioni più bonus. Missione possibile secondo quanto riportano i media britannici, convinti che l'intesa per il trasferimento in rossonero di Loftus-Cheek sia sempre più vicina.