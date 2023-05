Milan, arriva la maglia per la prossima stagione: Leao è testimonial

MILAN

La società, tramite i canali social, ha annunciato che la maglia per la stagione 2023-24 arriverà giovedì 1 giugno

Il Milan è pronto a svelare a tutti il proprio abito per la prossima stagione, con la speranza che possa portare a una festa. L'1 giugno, infatti, la società rossonera presenterà le nuove maglie in vista del campionato 2023-24, divisa che ancora una volta firmata Puma e che sarà un vero e proprio tributo alla città di Milano. Il club, tramite i social, ha condiviso il trailer della presentazione in cui i testimonial saranno Olivier Giroud e Rafael Leao, il cui rinnovo è ormai a un passo.

Ma che maglia sarà? Negli ultimi giorni sono circolati vari dettagli sulla divisa della prossima stagione, con delle novità dal punto di vista grafico pronte a sorprendere i tifosi. Dal video teaser si intravede una trama orizzontale per le classiche strisce rossonere.

Sul proprio sito, nella sezione per il pre-order della maglia, i rossoneri fanno sapere: "Non si può separare il Milan da Milano. Quindi, con la maglia Home 2023/24, avviciniamo ancora di più le due cose. Le caratteristiche strisce rossonere si trasformano in una grafica ripetuta completamente nuova che celebra la città, la squadra e il suo ruolo nel cuore di una comunità in continua evoluzione e in costante progresso. Quando si indossa questa maglia, l'unica strada è quella del futuro. Questa è la strada del Milan".

Per quanto riguarda invece le caratteristiche, si tratta di una maglia realizzata in UltraWeave, materiale innovativo e altamente performante. Confortevole e ultraleggero, grazie alla sua particolare struttura ripstop, è stato ideato per movimenti ancora più scattanti e per una prestazione ottimale, con la tecnologia dei materiali DRYCELL che aiuta a mantenere la pelle asciutta durante l’attività sportiva.