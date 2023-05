Milan, non solo Kamada: Frattesi, Milinkovic e Openda nel mirino

MANOVRE ROSSONERE

Le uscite serviranno ad alzare il budget: oltre al giapponese, si lavora a due centrocampisti, la punta e un esterno destro

Più delle entrate, faranno le uscite. O meglio, più alto sarà il ricavato dalle cessioni - risparmio sugli stipendi compreso - e maggiore sarà il budget a disposizione. Maldini e Massara, sempre in contatto anche attraverso l'ad Furlani con la proprietà Red Bird, stanno già lavorando da giorni sul mercato. Al momento hanno in tasca una cinquantina di milioni che, appunto, potrebbero aumentare fino almeno a 80 attraverso alcuni addii. Quali? I nomi sono noti: da Origi, che piace in Turchia, a Rebic, che ha estimatori in Germania, passando per Ballo Touré, Adli, Bakayoko e Ibrahimovic (che lascerà a fine stagione) fino ad arrivare a Dest e Vranckx, che non saranno riscattati. La lista è lunga e porterà, innanzitutto, a un risparmio importante in termini di ingaggio e, si spera soprattutto nel caso dei primi due, a qualcosa per il cartellino. Ovviamente andranno sostituiti numericamente, ma è probabile che, in ogni caso, la rosa venga sfoltita numericamente, preoccupandosi più che altro di avere magari meno alternative, ma all'altezza.

Come un po' tutti i nostri club, il Milan è particolarmente attento, in questa prima fase, agli svincolati. Non a caso ha chiuso da tempo per Sportiello, che prenderà il posto di Tatarusanu (anche Mirante lascerà, c'è già Vazquez come terzo portiere) e ha praticamente fatto tutto per Kamada, in arrivo dall'Eintracht Francoforte. Il reparto che ha maggior bisogno di ritocchi è il centrocampo, dove, tra l'altro, è molto probabile che Bennacer non possa essere a disposizione fino a fine anno. Nel mirino ci sono parecchi giocatori: Loftus-Cheek, innanzitutto, per il quale il Chelsea vuole però 25 milioni, ma anche Frattesi, già inseguito a gennaio (più o meno cifra identica) e Milinkovic-Savic, che non rinnoverà con la Lazio e finirà sul mercato per una cifra attorno ai 30-35 milioni. Logico che il serbo piaccia più di altri, altrettanto certa è la possibilità che l'ampia concorrenza possa far lievitare il suo prezzo facendolo sparire dai radar rossoneri. Anche perché, come di consueto, con Lotito si lavora solo cash. Insomma, impossibile o quasi inserire un giocatore nell'affare, nemmeno Rebic che a Sarri piace da sempre e parecchio.

Considerando che in mezzo servono due giocatori, non è complicato capire che con questi costi arrivare a 80 milioni sarebbe un attimo. Qualcosa, invece, va risparmiato, perché il centravanti è l'altra necessità primaria del Diavolo. Il nome in cima alla lista è Openda, per il quale il Lens vuole però 30-35 milioni. La cifra, in questo caso, potrebbe essere abbattuta dall'inserimento di qualche giocatore, ad esempio Adli, che in Francia ha fatto bene e potrebbe essere felice di ritornare in Ligue 1. Attenzione, però, perché nonostante l'alto investimento, anche su Charles De Ketelaere si stanno facendo ragionamenti. Maldini soprattutto vorrebbe dargli un altro anno nella speranza che possa esplodere in ritardo come accaduto a Leao prima e Tonali poi, ma se arrivasse un'offerta tale da non creare minus-valenze, il suo addio potrebbe aprire scenari molto interessanti, primo fra tutti rendere meno complessa la trattativa con il Real per il riscatto di Brahim Diaz, giocatore che Pioli apprezza particolarmente. Non solo: con gli addii contemporanei di Ibra, Origi e Rebic, di fatto l'attacco si svuota e il buco non potrà essere riempito dal solo Openda. Arnautovic, che potrebbe uscire da Bologna per 3 milioni circa, resta una buona alternativa, poi il reparto potrebbe essere completato da un giovane.

Messi a posto centrocampo e attacco, resterebbero da colmare due lacune: una per il ruolo di vice-Theo in difesa e una a destra sulla trequarti. In entrambe le posizioni si cercheranno occasioni a zero o giù di lì anche se, specie per l'esterno alto, l'eventuale entrata dovrebbe corrispondere all'uscita di uno tra Messias e Saelemaekers. Chi? E' abbastanza indifferente, dato che vengono considerati sullo stesso piano da tecnico e dirigenza. Quindi sarà lasciato partire il giocatore con l'offerta migliore. Dopo di che si penserà al sostituto. Anche qui lista non proprio ridotta: Asensio resta il sogno, ma anche l'obiettivo più complicato da raggiungere anche perché sembrerebbe vicino al trasferimento in Premier all'Aston Villa. Zhegrova è considerato interessante e ha un costo ridotto, attorno ai 7 milioni, e potrebbe tra l'altro essere considerato una sorta di "risarcimento" per il Lille dopo che il club francese si è accollato la multa di Leao. Berardi resta una buona alternativa, ma il Sassuolo non è mai una controparte facile nelle trattative, per Zaniolo, invece, il Milan resta alla finestra. I rossoneri lo volevano a gennaio e lo hanno in qualche modo spinto in Turchia, con tanto di clausola, rinviando un eventuale assalto proprio per l'estate. Il costo è 35 milioni, forse riducibile a 30. Comunque tanto, ma mai dire mai.

