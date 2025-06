Milan-Como, accordo per Thiaw: con lui anche Morata. Emerson Royal verso il Betis

È assai probabile infine, che ci sarà una faccia nuova al centro della difesa. A fargli spazio potrebbe essere Malick Thiaw, già accostato al Bayer Leverkusen nell'affare Xhaka, e valutato 25 milioni di euro. Il tedesco infatti, piace al Como che nelle ultime ore avrebbe alzato il pressing come rivelato da Radio Rossonera. L'accordo tra club è stato raggiunto, manca la risposta dello 23enne che avrebbe ricevuto una proposta a dir poco allettante relativa all'ingaggio: ben 4 milioni di euro a stagione. Come noto Milan e Como stanno trattando anche per il possibile passaggio di Alvaro Morata, adesso tesserato col Galatasaray e che si è promesso a Fabregas. Per il buon esito della trattativa è necessario che i rossoneri raggiungano l'intesa con i turchi in merito alla rescissione del prestito scattato lo scorso gennaio. Sono ore decisive: secondo La Gazzetta dello Sport il club comasco potrebbe versare 45 mln di euro totali per aggiudicarsi entrambi i calciatori.