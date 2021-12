Milan, tutto su Botman: pronto l'assalto al Lille

MANOVRE ROSSONERE

Il centrale olandese è in cima alla lista di Maldini e Massara: costa molto e il club francese ha l'incognita Champions...

Il Milan torna olandese o, almeno, ci prova. E' infatti l'orange Sven Botman, armadio a due ante di anni 21, l'obiettivo principale per colmare la lacuna apertasi al centro della difesa con l'infortunio di Simon Kjaer. Il centrale del Lille, mancino ma capace di giocare sul centrodestra come sul centrosinistra, piace molto a Maldini e Massara, ma l'affare passerà necessariamente per una trattativa che con il club francese sarà tutt'altro che facile. Due gli ostacoli: il primo è il costo del cartellino, fissato tra i 25 e i 30 milioni, il secondo è il cammino Champions dei campioni di Francia, che potrebbero non voler perdere il loro centrale titolare con ancora gli ottavi della massima competizione europea da disputare.

Intanto, però, i contatti sono stati presi. I rapporti con il Lille sono, per diversi motivi, più che buoni e su questa "amicizia" spingeranno gli uomini mercato del Milan per provare a trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Un prestito con diritto, ad esempio, la stessa formula utilizzata con il Chelsea (e poi onorata con il riscatto) per Tomori. Difficile pensare, al contrario, che i rossoneri possano chiudere immediatamente l'affare. Insomma, il giocatore è stato individuato, ora bisogna vedere che margine reale di trattativa ci sia.

Detto della sua capacità di destreggiarsi sia da centrale destro che da centrale sinistro, Botman potrebbe essere effettivamente molto complementare a Tomori. Fisicamente è una bestia, i suoi 195 centimetri aiutano parecchio, ma lo limitano leggermente nel passo. Nel senso, non è lento, ma nemmeno velocissimo, ma sa gestire questo suo deficit con l'esperienza e, appunto, la forza. Ovviamente molto forte di testa, ha un po' la tendenza a cercare l'intervento in scivolata, ma sa farsi valere nell'anticipo e in ogni caso i suoi 21 anni fanno pensare a un grande margine di miglioramento. Insomma, Botman varrebbe per l'oggi, ma soprattutto per il domani, il che giustificherebbe l'investimento importante da parte del Milan. Inutile dire che l'olandese del Lille è la pista preferita ma non l'unica: restano sotto osservazione Christensen del Chelsea - altro club con cui i rapporti sono ottimi -, il laziale Luiz Felipe e i due giovani Badiashile del Monaco e Omerazic dello Zurigo. Per non dimenticare Bremer, per il quale però il Torino ha richieste alte che comporterebbero anche un'offerta al ribasso per Pobega.