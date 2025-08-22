Roma, sondaggio per Gimenez: affare difficile, il Milan chiede almeno 28 milioni

In caso di cessione del messicano, per i rossoneri potrebbe aprirsi la pista Vlahovic
Sondaggio a sorpresa della Roma per l'attacco. Il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni al Milan su Santiago Gimenez. Al momento si tratterebbe soltanto di un primo approccio esplorativo anche perché l'eventuale trattativa sembra molto complicata da portare avanti per tanti motivi. Per evitare minusvalenze, il Milan chiederebbe almeno 28 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante messicano e poi sarebbe costretto a fare i conti con la volontà del giocatore di restare a Milano e a tornare sul mercato a caccia di un sostituto all'altezza.
Operazione non semplice da mettere a segno in tempi stretti, a meno che non si decida di provare ad aprire in extremis la pista Vlahovic con la Juve e di tentare di inserirsi inoltre tra lo Sporting e il Rennes per il 20enne Conrad Harder. Intrecci che, al netto anche dell'eventuale formula del possibile trasferimento del messicano e dei possibili intoppi, rendono apparentemente tutto molto complicato.
E non è tutto qui. Oltre alle possibili difficoltà in casa Milan in caso di cessione di Gimenez, anche a Trigoria si registra qualche complicazione sul fronte attaccanti. Per far spazio al messicano, infatti, in casa Roma andrebbe trovata anche una sistemazione valida ad Artem Dovbyk, attaccante che non piace molto a Gasperini, ma che sembra comunque difficile da piazzare in tempi rapidi salvo sorprese dell'ultimo momento.
GIMENEZ: "FORZA MILAN!"
Nel frattempo, Santi Gimenez ha scelto il suo profilo X per chiarire le sue intenzioni e smorzare le voci di mercato che lo riguardano. "L'unica verità è che domani inizia la Serie A! E sarà una stagione incredibile! Forza Milan!", ha scritto l'attaccante messicano.
