Roma, sondaggio per Gimenez: affare difficile, il Milan chiede almeno 28 milioni

GIMENEZ: "FORZA MILAN!"

Nel frattempo, Santi Gimenez ha scelto il suo profilo X per chiarire le sue intenzioni e smorzare le voci di mercato che lo riguardano. "L'unica verità è che domani inizia la Serie A! E sarà una stagione incredibile! Forza Milan!", ha scritto l'attaccante messicano.