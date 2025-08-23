Espirito Santo-Nottingham Forest ai ferri corti: Postecoglu in attesa

Sembra destinata a finire l'avventura di Nuno Espirito Santo al Nottingham Forest. I già burrascosi rapporti con l'istrionico presidente del club il greco Evangelos Marinakis, si sono ulteriormente deteriorati dopo le dichiarazioni del tecnico: "I piani che avevamo non hanno funzionato. La preparazione della rosa non è stata ideale. Non sappiamo che squadra abbiamo. C'è un grosso problema nel club". Un attacco alla proprietà che ha portato la dirigenza del Nottingham Forest ad allertare Ange Postecoglu, reduce dalla vittoria in Europa League col Tottenham.