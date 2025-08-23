Logo SportMediaset
Mercato

Inter, tentativo per Akcicek ma il Fenerbahce chiede troppo

23 Ago 2025 - 12:29

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha preparato un'offerta da 16 milioni di euro per Yusuf Akcicek, difensore classe 2006 del Fenerbahce. Ma la squadra di Moruinho vuole 20 milioni, cifra che i nerazzurri non sono disposti a raggiungere.

MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

Parma, visite mediche per Troilo

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

"Here we not go", la Virtus Bologna e l'arrivo di Diouf all'Inter

Calabria, un "gladiatore" ad Atene: la presentazione del Panathinaikos è da brividi

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

13:04
City: Ederson e Akanji sempre più lontani, out contro il Tottenham
12:29
Inter, tentativo per Akcicek ma il Fenerbahce chiede troppo
8) Benjamin Pavard (Inter): 5 mln/stagione
11:12
Lille-Pavard, il presidente: "Affare difficile a livello economico"
Nuno Espirito Santo
10:33
Espirito Santo-Nottingham Forest ai ferri corti: Postecoglu in attesa
09:53
Gundogan ai saluti col City: può arrivare in Serie A