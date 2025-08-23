Inter, tentativo per Akcicek ma il Fenerbahce chiede troppo
23 Ago 2025 - 12:29
Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha preparato un'offerta da 16 milioni di euro per Yusuf Akcicek, difensore classe 2006 del Fenerbahce. Ma la squadra di Moruinho vuole 20 milioni, cifra che i nerazzurri non sono disposti a raggiungere.
