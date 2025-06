Milan, Theo Hernandez ha l'accordo con l'Atletico Madrid: non sarà un altro caso Maignan

Chiusa, almeno per ora, la porta all'uscita Mike Maignan, il cui trasferimento al Chelsea è saltato nelle ultime ore sella sessione straordinaria di mercato che è finita martedì sera alle ore 20, lo stesso non succederà per Theo Hernandez. Il terzino francese non ha cambiato idea nelle ultime ore e ha ribadito il "no" all'Al Hilal nonostante la telefonata di Simone Inzaghi, il suo desiderio è quello di tornare a giocare in Spagna e l'accordo con l'Atletico Madrid (dove già fu protagonista nel settore giovanile fino al 2016) è stato trovato rapidamente nei giorni scorsi.