Milan, il Napoli avanza una proposta allettante per Musah: intesa fra i club trovata

Come riportato da Fabrizio Romano, il club partenopeo sarebbe su Musah già da aprile e ora è a un passo dal chiudere, consegnando ad Antonio Conte una nuova pedina per la parte centrale del campo dove prenderebbe il posto di Billing che non verrà riscattato dal Bournemouth. La scelta di non prendere parte alle amichevoli disputate dagli Stati Uniti per "motivi personali" e la proposta avanzata dal Napoli potrebbe permettere al club di Aurelio De Laurentiis di chiudere già nelle prossime ore con una cifra attorno ai 20 milioni più bonus e che potrebbe così toccare quota venticinque milioni.