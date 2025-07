Dopo la pessima avventura al Genoa, Mario Balotelli sta cercando una nuova sistemazione. Al momento non ci sono ancora trattative avviate concretamente, ma l'attaccante quasi certamente non giocherà in Italia. "Mario ha sempre avuto molte richieste dall'estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest'ultima esperienza non positiva", ha spiegato l'agente dell'attaccante Enzo Raiola in un'intervista a DerbyDerbyDerby.