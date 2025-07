Se è vero che il primo obiettivo per il centrocampo della Juventus è Morten Hjulmand, spunta nuovamente come alternativa Carney Chukwuemeka. Reduce dal prestito al Borussia Dortmund, il 21enne di proprietà del Chelsea potrebbe tornare di moda in casa bianconera a patto che i Blues abbassino le richieste attorno ai 40 milioni di euro come riportato da Tuttomercatoweb.com.