Milan, Javi Guerra è l'alternativa a Jashari: trattativa complessa, il Valencia punta al rinnovo

Non si sono mai persi di vista, ma il Milan e Javi Guerra potrebbero presto tornare a flirtare. Tutta 'colpa' di Ardon Jashari, il cui arrivo in rossonero ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela. Ma anche sul fronte dell'iberico, in scadenza nel giugno del 2027 col Valencia, le cose non sembrano essere facilissime. Sì perché secondo As, il club spagnolo ha manifestato l'intenzione di voler trattenere la mezz'ala in questa finestra estiva. Una posizione chiara, con i giallorossi che sono propensi a trattare per giungere al rinnovo del contratto.