Milan, Tare su Jashari: "Presentata altra offerta al Bruges, è importante e non andremo oltre"

Tare ha dunque confermato che il club ha deciso di rilanciare per il centrocampista svizzero, come già era emerso nella giornata di sabato, ma ha anche sottolineato che l'offerta per i belgi non andrà oltre. Sul piatto ci sono circa 33,5 milioni di euro di parte fissa, più 2 o 3 di bonus aggiuntivi. Una cifra a cui ci si è potuti spingere anche grazie alla cessione di Emerson Royal al Flamengo. Il Milan considera questo l'investimento massimo possibile e non sembra intenzionato a prolungare ulteriormente una trattativa che già si trascina da settimane.