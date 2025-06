Milan, niente accordo col Chelsea per il trasferimento di Maignan

Niente di fatto: nonostante Maignan volesse il Chelsea e il Chelsea volesse Maignan (già per il Mondiale per club), il club inglese non ha trovato l'accordo con il Milan per acquistare il portiere francese. Almeno per ora. I due club hanno discusso febbrilmente, visto che la finestra di mercato creata appositamente per il torneo Fifa negli Usa si chiude il 10 giugno a mezzanotte, per trovare un accordo sulle cifre per il trasferimento. Maignan aveva già comunicato al nuovo tecnico e alla dirigenza di voler andare a Londra: ora resta da capire se esiste per lui la possibilità di rimanere a Milano anche senza rinnovare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2026 per poi andare via a parametro zero l'estate prossima) oppure se si cercherà una soluzione. Non è da escludere poi, che alla di là delle trattative concitate di queste ore in vista del Mondiale per club, Milan e Chelsea possano sedersi di nuovo al tavolo a trattare con calma.