Dal Belgio: no del Bruges al Milan per Jashari. Ma Tare non molla, la pista è ancora viva

La telenovela Jashari comincia quasi a fare invidia alle tante serie turche che in questi anni stanno spopolando in Italia. Da una parte il Milan che vuole a tutti i costi lo svizzero per completare il centrocampo, dall'altra il Bruges che non si muove dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro. In mezzo il 22enne, desideroso di approdare a Milano e che da giorni si allena a parte, quindi lontano dai compagni che domenica hanno esordito in campionato battendo 2-1 il Genk.