Atalanta: visite per Zalewski, domani a disposizione

Nicola Zalewski è alle prese con la prima parte delle visite mediche programmate per il suo passaggio dall'Inter all'Atalanta, presso l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. L'esterno classe 2002, nazionale polacco, è stato acquistato dai bergamaschi per 17 milioni di euro. Domani, alla ripresa della preparazione della squadra di Ivan Juric a Zingonia, dovrebbe essere già a disposizione del suo nuovo allenatore dopo aver firmato un quadriennale probabilmente con opzione per un'ulteriore stagione.
