Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Atalanta: visite per Zalewski, domani a disposizione

18 Ago 2025 - 12:02
© IPA

© IPA

Nicola Zalewski è alle prese con la prima parte delle visite mediche programmate per il suo passaggio dall'Inter all'Atalanta, presso l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. L'esterno classe 2002, nazionale polacco, è stato acquistato dai bergamaschi per 17 milioni di euro. Domani, alla ripresa della preparazione della squadra di Ivan Juric a Zingonia, dovrebbe essere già a disposizione del suo nuovo allenatore dopo aver firmato un quadriennale probabilmente con opzione per un'ulteriore stagione. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Il Liverpool annuncia Leoni, il difensore dei record: "Impossibile dire di no, sono davvero felice"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Lipsia, il sostituto di Sesko arriva...dalla spiaggia: ecco Romulo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:13
Dalla Spagna: Pavard offerto al Barcellona
12:02
Atalanta: visite per Zalewski, domani a disposizione
11:37
Milan: Okafor si avvicina al Leeds, cosa manca per la chiusura
11:23
Olympique Marsiglia, la Roma potrebbe puntare al colpo Rowe
11:03
Fiorentina, Piccoli rimane l'obiettivo se parte Beltran