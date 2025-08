Il Bruges lo convoca, il Milan riflette ancora: rossoneri al bivio per Jashari

Passa il tempo e nulla cambia, almeno nell'orizzonte di mercato del Milan. La società rossonera dopo Modric, Ricci ed Estupinan si è impantanata nell'operazione Jashari con il Bruges e, con difficoltà a cedere gli esuberi come Bennacer e Adli - con tanto di 35 milioni di euro potenziali sfumati -, lo stallo è inevitabile. Lo sforzo massimo Tare e la dirigenza stanno provando a farlo per il centrocampista svizzero per il quale sono stati messi sul piatto 33,5 milioni di euro più bonus, ma il Bruges ne vuole 40 e da lì non si schioda. L'iniziale ottimismo, forte anche del lavoro del giocatore che più volte ha dichiarato di volersi trasferire in rossonero, sta lasciando spazio a riflessioni un po' più pessimistiche.