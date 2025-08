Napoli e Torino sono a un passo dal trovare l'accordo per il passaggio di Giovanni Simeone in granata. L'attaccante argentino, chiuso in azzurro dall'arrivo di Lucca, è pronto quindi a salutare la Campania. La chiusura, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, potrebbe arrivare a metà settimana dopo nuovi incontri tra i campioni d'Italia e il club piemontese dopo i già positivi contatti delle ultime ore.