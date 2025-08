Milan, caccia al tesoretto: ma quanti no dagli esuberi!

L'ultimo no in ordine di tempo è firmato Ismael Bennacer: c'erano pronti una ventina di milioni in arrivo dall'Arabia Saudita, ma l'algerino ha preferito declinare l'offerta. Nella sua testa c'è forse un ritorno in Francia al Marsiglia, ma da quelle latitudini non arrivano abbastanza soldi per far felice il Milan che, alla voce esuberi, ha fin qui ben poco di cui rallegrarsi. Camarda e Liberali non hanno portato soldi, Emerson Royal, uscito per 9 milioni (Flamengo) ha prodotto a bilancio una minus-valenza di 2,3 milioni, Pobega è finito al Bologna con un prestito oneroso da un milione e un diritto di riscatto a 7 dopo che, un anno fa, un diritto di riscatto più alto non era stato esercitato dai rossoblù. Stessa cosa accaduta a Firenze ad Adli che ora cerca casa ma ha già detto no alla proposta dello Spartak Mosca che avrebbe garantito 15 milioni al Milan. E gli altri? Per Musah e Chukwueze solo sondaggi dalla Premier, Morata è destinato al Como ma è bloccato dal Galatasaray, Thiaw, che piaceva a Fabregas, rimarrà in rossonero, Okafor ha manifestazioni di interesse non onerose o molto poco onerose (sempre il Bologna) e lo stesso vale per Bondo (Cremonese) o Filippo Terracciano (Verona). Il che, al 3 di agosto, non fa essere troppo fiduciosi sul più comune (tra le squadre) e divertente (eufemismo) gioco dell'estate: la caccia al tesoretto.