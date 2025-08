Non solo i fratelli Esposito: all'Inter c'è un'altra dinastia che sta prendendo piede, è quella dei fratelli Carboni, anche loro in tre e anche loro tutti nerazzurri. Dopo Valentin (in prestito al Genoa) e Franco (all'Empoli nella prossima stagione), ecco Cristiano, il più piccolo dei tre con i suoi 16 anni. Dopo aver giocato nell'under 15 l'anno scorso, adesso Cristiano Carboni ha firmato un contratto con l'Inter, il primo da professionista, e verrà aggregato alla Primavera.