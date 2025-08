Milan, l'agente di Allegri: "Jashari? Non darà le dimissioni se non viene"

Parola dell'agente del tecnico dei rossoneri, Giovanni Branchini, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della telenovela a tinte rossonere di questa sessione di mercato: "Siete sicuri che sia una richiesta ferma e insistente del mister? È stato proposto, ha superato il vaglio, ma non è l'11esimo che manca per poter giocare in 11. Allegri non ha fatto richieste così precise e puntuali, è un profilo interessante e la trattativa sta andando avanti, questo sì, ma non sono neanche così sicuro che siano tutti d'accordo su questa operazione. Il Bruges e il giocatore sono stati contattati, l'offerta è serissima, ma non pensate che Allegri dia le dimissioni se non arriverà Jashari".