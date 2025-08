Roma, sondaggio per Pierotti del Lecce

La Roma sta cercando nuovi rinforzi da regalare a Giampiero Gasperini. Il mercato dei giallorossi dopo gli arrivi di Evan Ferguson, Neil El Aynaoui, e Wesley non è ancora finito: l'ultima idea per puntellare gli esterni offensivi porta a Santiago Perotti del Lecce. Argentino, classe 2001, Pierotti è arrivato un anno e mezzo fa in Salento, nel mercato di gennaio, dove, nella passata stagione, ha raccolto 33 presente mettendo a referto 4 gol e 2 assist. Ora, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe l'ultima idea della Roma per regalare un esterno offensivo a Gasp.