Milan: Doué costa troppo, il piano B si chiama Athekame dello Young Boys

La richiesta dello Strasburgo per Guela Doué, obiettivo numero uno del Milan per la fascia destra, non scende sotto i 30 milioni di euro. Decisamente troppo per il club rossonero, che al massimo sarebbe disposto ad arrivare a quota 23. E allora ecco prendere quota il piano B, più economico e di prospettiva, che prende il nome di Zachary Athekame, classe 2004 dello Young Boys con cui ha un contratto fino al 2029: 10 milioni la valutazione del club svizzero. Athekame avrebbe già detto sì alla eventualità di trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Nella scorsa stagione lo svizzero ha collezionato anche otto presenze in Champions League, tra cui quelle nelle sfide casalinghe contro Inter e Atalanta. Nei giorni scorsi Athekame è stato accostato ad altre due squadre italiane: Udinese e Bologna.