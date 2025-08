Parma, ufficiale l'acquisto di Ndiaye dal Troyes

"Parma Calcio annuncia che Abdoulaye Ndiaye è stato acquistato a titolo definitivo dall’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.Nato a Boune, in Senegal, Abdoulaye cresce calcisticamente in Francia, dove mette in mostra le sue doti atletiche e fisiche, oltre che una grande tecnica.