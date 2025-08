Milan, missione attaccante: tutti i nomi sul taccuino di Tare

Tutte trattative complicate, a Milanello si sta già vagliando la possibilità di un colpo last minute da parte di Tare, magari a prezzo di saldo sul finire del mercato e magari in prestito con diritto di riscatto. Darwin Nunez, che a Liverpool potrebbe faticare a trovare spazio dopo gli arrivi di Wirtz, Frimpong ed Ekitikè e l'imminente ingaggio di Isak, costa tantissimo sia come cartellino che come stipendio (circa 5 milioni netti). Due anni fa i Reds hanno speso 120 milioni per l'uruguaiano e non hanno intenzione di svenderlo, soprattutto visto il recente interessamento dell'Al Hilal che potrebbe soddisfare qualsiasi richiesta del club inglese.