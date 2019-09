Milan, si propone Honda: "Chiamatemi!"

L'eco della difficile situazione del Milan arriva sino in Giappone, alle orecchie di Keisuke Honda. Il centrocampista 33enne, attualmente svincolato, si è proposto di tornare in rossonero via Twitter: "Ho voluto sempre darti una mano, chiamami se hai bisogno di me!" il messaggio social. Più che un'offerta di aiuto sembra più che altro la voglia di tornare a giocare visto che solo tre giorni fa aveva fatto la stessa cosa scrivendo al Manchester United...