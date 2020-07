Milan, si lavora al riscatto di Rebic: all'Eintracht 25/30 milioni

AL CENTRO DEL PROGETTO

A gennaio era ancora un oggetto misterioso e sembrava vicino a tornare all'Eintracht, sei mesi più tardi Ante Rebic, secondo per gol segnati nell'anno solare soltanto a CR7, si è preso il Milan e ora il club rossonero non vuole più farselo scappare. Tanto che Ivan Gazidis vorrebbe riscattarlo dal club tedesco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del prestito biennale e avrebbe pronta una proposta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro.

A riportarlo è il Corriere della Sera, che sottolinea come la rinascita dell'attaccante croato, 9 gol tra campionato e Coppa Italia, sia coincisa con quella della squadra di Pioli, che ora può sognare il ritorno in Europa. Il numero 18 rossonero inoltre è l'identikit perfetto del nuovo corso voluto da Elliott e anche Ralf Rangnick, si legge, si sarebbe detto assolutamente favorevole al suo riscatto dall'Eintracht.

I primi contatti del club con l'agente del giocatore, Ramadani, sono stati positivi e da Milanello filtra un certo ottimismo, tanto che già nelle prossime settimane Gazidis potrebbe formulare una prima offerta da 25/30 milioni ai tedeschi. L'unico ostacolo al momento sembra essere l'ingaggio dell'attaccante, che guadagna 3 milioni l'anno, mentre per il club di via Aldo Rossi il nuovo tetto salariale dovrebbe essere di 2,5: come nel caso di Donnarumma, però, il Milan potrebbe decidere di fare un'eccezione.

