Milan, si lavora ai rinnovi di Maignan e Leao

MANOVRE ROSSONERE

Il Diavolo vuole blindare i suoi gioielli, appuntamento nelle prossime settimane con il portoghese e adeguamento in vista per il portiere

La sosta per le nazionali ha lasciato in eredità a Stefano Pioli la grana dell’infortunio di Kalulu, ma restituisce al tecnico del Milan due giocatori chiave come Maignan e Leao rigenerati dalle esperienze con le maglie di Francia e Portogallo. Il portiere è stato assoluto protagonista della doppia vittoria dei vice-campioni del mondo respingendo un calcio di rigore e facendo una parata con l'Irlanda che ha fatto il giro del mondo, mentre l’attaccante ha finalmente ritrovato il gol dopo 71 giorni a secco ed è tornato a Milanello con un giorno di anticipo.

Pioli conta tantissimo sulle sue stelle per un finale di stagione in volata in cui il Milan proverà a scalare la montagna Napoli in Europa e soprattutto dovrà difendere il quarto posto in campionato per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per i bilanci e le casse del club e necessaria anche per blindare i gioielli in rosa, a partire proprio da Maignan e Leao.

Il portiere arrivato dal Lille per 15 milioni di euro nell'estate 2021 ora ne vale almeno 60, il suo contratto scade nel 2026, ma visto l’elevato rendimento e l’immancabile interesse delle big il club rossonero non vuole correre rischi e prepara il piano per blindarlo. Secondo Il Corriere della Sera il francese si trova benissimo a Milano e avrebbe anche già fatto sapere ai dirigenti di voler restare, ma il club vorrebbe comunque adeguare il suo stipendio portandolo a 3 milioni più bonus (attualmente ne guadagna 2,8). Vedi anche Milan Milan: Maignan è 'Spider Mike", Leao lo esalta: "Grande giocatore"

Per farlo serviranno come detto i soldi della Champions, che saranno necessari anche per provare a convincere Leao a prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Anche Rafa si trova bene in rossonero e a Casa Milan si continua a respirare ottimismo, ma i problemi (i diversi attori della telenovela e la multa da pagare allo Sporting) sono noti e finora hanno impedito la fumata bianca. Il Milan però non vuole più aspettare e nelle prossime settimane dovrebbe esserci un incontro con l'entourage del portoghese.

Al momento non sono arrivate offerte concrete, ma la Premier osserva e il Milan di certo non vuole perdere Leao a parametro zero. Nessun ultimatum, come sottolineato su Twitter anche dallo stesso portoghese, ma o rinnova o in estate sarà addio.