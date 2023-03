Milan: Maignan è 'Spider Mike", Leao lo esalta: "Grande giocatore"

"Il posto di numero 1 è di Maignan", ha annunciato il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia delle prime due gare di qualificazione a Euro 2024. E il portiere del Milan ha ripagato la 'promozione' prima parando un rigore a Depay del finale della sfida contro l'Olanda poi salvando nel recupero i Bleus contro l'Irlanda con una parata 'da copertina' per istinto e gesto tecnico. "Spider-Mike", lo ha definito l'Equipe. Il suo compagno di squadra in rossonero Rafa Leao lo esalta nelle storie su Instagram. "Grande giocatore". E dopo aver dovuto rinunciare a lui per quasi cinque mesi per un infortunio al polpaccio, il Milan se lo gode.