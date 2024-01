Milan: si complica Popovic, nel mirino sempre un centrale. Due cessioni in vista

MILAN

I rossoneri hanno rimandato a giugno l'assalto all'attaccante: continua a piacere Zirkzee. In salita l'approdo del giovane serbo

Ultimare l'arrivo di Popovic, da ieri a Milano e, con calma, regalare a Pioli un difensore centrale. Sono queste le due priorità del Milan in questa fase del mercato di gennaio. Niente attaccante con la fiducia a Jovic confermata, e niente centrocampista. Anzi, ci penserà Terracciano a giocare a metà campo. Poi tante uscite da ultimare per fare spazio: in lista di sbarco c'è Romero, cercato da Lecce e Como e Krunic, da tempo ai margini. Il bosniaco, attenzionato da Fenerbahce e Spartak Mosca, è stato offerto alla Lazio come svelato dai colleghi de Il Messaggero. Attenzione pure a Daniel Maldini, di proprietà rossonera: sta per lasciare l'Empoli e trasferirsi al Monza. Rigorosamente in prestito.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, dal derby Lazio-Roma a Milan-Atalanta: serata da brividi tra Olimpico e San Siro

Dicevamo di Matija Popovic: il classe 2006, giunto in città col suo entourage, spera di firmare al più presto. Moncada, conscio delle sue qualità, non ha affatto chiuso la porta, ma i rossoneri vogliono portare a dama l'affare alle proprie condizioni. Condizioni al momento differenti da quelle degli agenti, i quali chiedono commissioni troppo alte: si continua a trattare, ma l'affare per l'ormai ex Partizan Belgrado appare in salita. E poi c'è l'affaire riguardante lo slot extra-comunitario: con Popovic sfumerebbe la possibilità di ingaggiare immediatamente un calciatore non comunitario. Concretamente salterebbe Giurassy, nonostante la clausola da 17 milioni di euro faceva, eccome, gola. Oggi sono previsti gli ultimi incontri con gli agente del 18enne serbo nato in Germania: in caso di firma Popovic si aggregherebbe alla Primavera di Abate. Lì dove c'è un'altra grande promessa, ossia Francesco Camarda.

Poi sarà il turno del centrale da consegnare a Pioli oltre a Matteo Gabbia: Brassier del Brest resta il nome in pole, ma ci vorrà del tempo (e pure denari per battere il Monaco). L'intenzione di Via Aldo Rossi è investire su un nome futuribile: scartate, per ora, le piste che portano a un'operazione in prestito. Mukiele per altro, uno dei nomi sondati, sta per accasarsi al Bayern Monaco dal Psg. A proposito di investimenti: una cifra grossa verrà spesa a giugno per una punta. Talentuosa e capace di giocare con la squadra: un identikit che risponde perfettamente al nome di Zirkzee. Pure per lui però, ci sarà da lottare.